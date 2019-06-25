Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Bulamazsa ne duruma düşüyor?

Cübbeli Ahmet Hoca'nın 23 Haziran seçimleri öncesi Binali Yıldırım ile ilgili sözler gündeme geldi. İsmail Saymaz, Cübbeli'nin CHP'ye oy verenlerin "haram" işlediği yönünde fetvası var açıklamalarına Cübbeli Ahmet meydan okudu.

İsmail Saymaz'ın 23 Haziran'da Cübbeli Ahmet'in "Ekrem İmamoğlu'na oy vermeleri halinde haram işleneceği yönde fetvası var" sözlerine Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medyadan tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet, İsmail Saymaz'ın kendisine dokunmadan rahat etmediğini söyleyerek attığı tweetlere tepki gösterdi. İsmailağa Cemaati ve Cübbeli Ahmet olarak Binali Yıldırım'a destek verdiklerini ve bu desteğin nedenini de açıkladıklarını ifade eden Cübbeli, Saymaz'ın dediği gibi İmamoğlu'na verilen oylar için haram fetvası vermediğini söyledi.

"Hoppala..."

Böyle bir sözü hatırlamadığını yine de arkadaşlarına yaptığı konuşmaları incelemelerini istediğini söyleyen Cübbeli, konuşmasında böyle bir bölüm bulunmadığını anlattı.

İşte Cübbeli Ahmet'in o sözleri:

"Hoppala... Şimdi ben bunu konuşmalarımda hatırlamadım. Sonra arkadaşlara sordum. Onlar not alırlar. Bazen iki-üç saat konuşuyorum, hızlı konuşuyorum. Biz böyle bir şey bulamadık. İmamoğlu'na oy vermek haramdır dediğim noktayı ya tweetim vardır ya sesim vardır. Onu bulmasını istiyorum. Bunu bulamazsan ne duruma düşüyor? Artık kendisi bulsun."