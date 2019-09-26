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Cübbeli Ahmet Hoca’dan deprem açıklaması! O görüntüleri paylaştı: Keşke Rabbimizi devamlı zikredebilseydik...

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul'daki depreme Kaymakamlık binasında yakalanan vatandaşların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

26 Eylül 2019 Perşembe 21:38

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depreme Esenyurt Kaymakamlık binasındaki yakalananların panik anları kameralara yansıdı. Deprem anında vatandaşların bir bölümü dışarıya çıkmak için koşarken, bina içerisinde kalanlar Tekbir ve Kelime-i Şehadet getirdi. Cübbeli Ahmet Hoca, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Esenyurt Kaymakamlık binasında, deprem anında vatandaşların bir bölümü dışarıya çıkmak için koşarken, bina içerisinde kalanlar Tekbir ve Kelime-i Şehadet getirdi. Bazı vatandaşlar ise masaların altına saklandı. Yaşanılan panik anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Cübbeli Ahmet Hoca, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Keşke Rabbimizi Devamlı Zikredebilseydik Hiç Gaflete Düşmeseydik!" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 21:38
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