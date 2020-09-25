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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP’li Bekaroğlu'na cevap
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP’li Bekaroğlu'na cevap

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mehmet Bekaroğlu, 2 milyon 620 bin TL'lik lüks aracın Cübbeli Ahmet Hoca'ya ait olduğunu belirterek, 'Bu insanlar bu lüksü yaşayacak parayı nereden buluyor?' sözlerinin ardında Cübbeli Ahmet Hoca açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 01:46:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP’li Bekaroğlu'na cevap

CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun 2 milyon 620 bin TL'lik lüks aracın Cübbeli Ahmet Hoca'ya ait olduğunu ifade eden sözleri sonrası Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, Lüks aracın kendisine ait olmadığını 2018 yılında Antalya'da evinde misafir kaldığı Murat Yıldırım'a ait olduğunu söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca iki yalan olduğunu açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca verdiği cevapta, Aracın Antalya'da evinde misafir kaldı Murat Yıldırım'a ait olduğunu ve fotoğrafın 2 yıl önce çekildiğini söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca, iddiada emniyete ifadeye gittiğim sırada lüks bir araç kullandığım söyleniyor. Böyle bir şey kesinlikle yoktur. Zaten o foto ile ifade tarihi değişiktir.

Bekaroğlu'nun milletvekilliği yaptığını hatırlatan Cübbeli Ahmet Hoca, bu tür yalan haberlerde milletvekillerinin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

 

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