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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca’dan canlı yayında tedirgin eden açıklama! ‘Şahıslar pompalı mompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar’
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan canlı yayında tedirgin eden açıklama! ‘Şahıslar pompalı mompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar’

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, iç savaşa hazırlık olduğunu belirterek, 'Türkiye’de 2 bin selefi derneği olduğunu belirterek, şahısların pompalı mompalı. Savcıların çağırması halinde en az 150 derneğin ismini veririm' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:56:00 -

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye’de 2 bin selefi derneği olduğunu belirterek, şahısların pompalı olduğunu ve iç savaşa hazırlandığını söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca, ‘’Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Selefi tarafıyla İran yanlısı Şii tarafın çatışması hazırlanıyor. Barut gibi" dedi.

Saygı Öztürk'e de açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, savcıların çağırması halinde en az 150 derneğin ismini verebileceğini söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca’nın o ifadeleri:

Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Selefi tarafıyla İran yanlısı Şii tarafın çatışması hazırlanıyor. Barut gibi. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. İzmir kaynıyor. Bunlar nasıl müsaade ediliyor. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.

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Yorumlar

İlyas uymaz

Hedef saptiriyor Türkiye'yi bırak Avrupa ve Balkanlar oda toplasan o kadar dernek yok maalesef her zaman ki gibi atıyor sayın hocamiz
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Reis

Cübbeli hoca; Kardeşim bırak herkes işini yapsın! Devletimizin istihbarat örgütü var, polisi var başka haberalma kaynakları var! Maşallah Devlet acele etmez! Takip eder, kayıt eder, not tutar, suç’un oluşumunu bekler biz avamlar hemen olsun deriz işte öyle değil!Hukuk Delil yani karina ister! “Suç olmadan ceza olmaz“Tamammı güzel kardeşim sen irşad işine devam..
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