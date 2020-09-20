Cübbeli Ahmet Hoca’dan canlı yayında tedirgin eden açıklama! ‘Şahıslar pompalı mompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar’

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye’de 2 bin selefi derneği olduğunu belirterek, şahısların pompalı olduğunu ve iç savaşa hazırlandığını söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca, ‘’Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Selefi tarafıyla İran yanlısı Şii tarafın çatışması hazırlanıyor. Barut gibi" dedi.

Saygı Öztürk'e de açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, savcıların çağırması halinde en az 150 derneğin ismini verebileceğini söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca’nın o ifadeleri:

Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Selefi tarafıyla İran yanlısı Şii tarafın çatışması hazırlanıyor. Barut gibi. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. İzmir kaynıyor. Bunlar nasıl müsaade ediliyor. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.