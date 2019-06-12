Cübbeli Ahmet Hoca'dan Binali Yıldırım'a şok çıkış! Cübbeli Ahmet Hoca, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un isim gününü "ekümenik patrik" statüsüyle kutlaması sonrası sosyal medyadan flaş bir çıkışta bulundu. Cübbeli Ahmet Hoca, paylaşımında “Müslümanlar şuna i‘tikâd etmelidirler ki; ekümeniğe selâm çakmadan da, millî değerlere zarar vermeden de Allâh-u Te‘âlâ onları kazandırmaya kâdirdir” ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın Fener Rum Patriği Bartholomeos'un isim günü nedeniyle "ekümenik patrik" statüsüyle kutlama mesajına ilişkin sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Müslümanlar şuna i‘tikâd etmelidirler ki; ekümeniğe selâm çakmadan da, millî değerlere zarar vermeden de Allâh-u Te‘âlâ onları kazandırmaya kâdirdir. Nitekim Rabbimiz: “Onların yanında izzet mi arıyorlar?! Oysa şüphesiz izzetin tamâmı Allâh’a âittir” (en-Nisâ Sûresi 139) buyurmaktadır" ifadelerini kullandı.

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