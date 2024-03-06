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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca yine gündem oldu! Atatürk ile ilgili öyle bir şey söyledi ki?
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca yine gündem oldu! Atatürk ile ilgili öyle bir şey söyledi ki?

Yeniakit Publisher
2024-03-06 10:33:00 - 2024-03-06 10:34:13

Cübbeli Ahmet'in Atatürk'e yönelik sözleri sosyal medyada pek çok kişi tarafından paylaşıldı.

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Atatürk'e yönelik söylemelerinden bazı başlıkları ise şöyle idi.

"Atatürk'ü seveyim derken, Vahdettin'e hain de demem"

"Atatürk'e nasıl düşman olacaksın?"


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"Atatürk hilafeti kaldırırken bile çok usturuplu. O günleri bilmeyen kar zarar hesabı yapamaz."

"Mahmut Efendi bile çocukluğunda Atatürk'ün verdiği izinle okumuş."

İşte Cübbeli Ahmet Hoca’nın Atatürk ile ilgili o sözleri...

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Yorumlar

Mikail

Hayırdır gündüz gördügün rüyayı gecemi anlatıyor sun o günün şartlarina getiren herkez sorumludur dedem babası da dahil bende öyle.
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