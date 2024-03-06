Cübbeli Ahmet Hoca yine gündem oldu! Atatürk ile ilgili öyle bir şey söyledi ki?

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Atatürk'e yönelik söylemelerinden bazı başlıkları ise şöyle idi.

"Atatürk'ü seveyim derken, Vahdettin'e hain de demem"

"Atatürk'e nasıl düşman olacaksın?"



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"Atatürk hilafeti kaldırırken bile çok usturuplu. O günleri bilmeyen kar zarar hesabı yapamaz."

"Mahmut Efendi bile çocukluğunda Atatürk'ün verdiği izinle okumuş."

İşte Cübbeli Ahmet Hoca’nın Atatürk ile ilgili o sözleri...