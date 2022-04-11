Cübbeli Ahmet Hoca bu kez Siri'ye sinirlendi! O anlar gündem oldu
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Apple işletim sisteminin parçası olan sesli yanıt sistemi Siri'ye sinirlendi.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir sohbet sırasında aniden konuşmaya başlayan Siri'ye sinirlendi.
Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, "Bu Siri konuşmaya başladı. Kendi kendine konuşmaya başlıyor. Bir kuruş faydası yok bir de sohbeti bölüyor. Ben sesimle konuşurken o oradan cevap veriyor" dedi.
Cübbeli Ahmet'in sözleri birçok takipçisine tebessüm ettirdi.