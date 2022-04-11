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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca bu kez Siri'ye sinirlendi! O anlar gündem oldu
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca bu kez Siri'ye sinirlendi! O anlar gündem oldu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Apple işletim sisteminin parçası olan sesli yanıt sistemi Siri'ye sinirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 14:22:00 -

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir sohbet sırasında aniden konuşmaya başlayan Siri'ye sinirlendi.

Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı  açıklamada, "Bu Siri konuşmaya başladı. Kendi kendine konuşmaya başlıyor. Bir kuruş faydası yok bir de sohbeti bölüyor. Ben sesimle konuşurken o oradan cevap veriyor" dedi.

Cübbeli Ahmet'in sözleri birçok takipçisine tebessüm ettirdi.

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