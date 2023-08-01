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Sosyal Medya Cübbeli Ahmet Hoca anlattı: Bir cini öldürdüğü için cinlerin mahkemeye çıkardığı adamın kıssası!
Sosyal Medya

Cübbeli Ahmet Hoca anlattı: Bir cini öldürdüğü için cinlerin mahkemeye çıkardığı adamın kıssası!

Yeniakit Publisher
2023-08-01 23:26:00 - 2023-08-02 00:27:21

Cübbeli Ahmet Hoca, Youtube kanalında dikkat çeken bir sohbet yayımladı.

Gördüğü bir yılanı öldüren adamın cin mahkemesinde yargılandığını anlatan Cübbeli Ahmet Hoca, bilmeden yılan kılığına girmiş bir cini öldüren adamın hafızasında bulunan hadis-i şerifle Müslüman cinlerin uygulayacağı kısastan kurtulduğunu ifade etti.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın anlattığı kıssa, günün en çok izlenenleri arasına girdi.

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