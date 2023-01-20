Cübbeli Ahmet Hoca acı haberi duyurdu: Kaza sonucu hayatını kaybetti

Seyyid Şeyh Muhammed Şerif el-Nusaybini el-Hüseyni, İstanbul'da bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Ölüm haberini Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medya hesabından duyurdu.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Seyyid Şeyh Muhammed Şerif el-Nusaybini el-Hüseyni Hazretleri, bu mübarek cuma gecesinde Basın Ekspres yolunda trafik kazası neticesinde şehitlik makamına nail olmuştur. Kendisi üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri’ni ziyaret ederdi. Üstadımız Hazretleri de ona çok değer verirdi. Bir kere Mekke-i Mükerreme’de bulunduğumuz sırada ziyarete geldiğinde bu fakir kardeşiniz de orada bulunmuştu. Allâh-u Teâlâ, yüce seyyidimize ali dereceler ikram eylesin, ilim ve tasavvuf yolunda kendisine hayırlı halefler nasip eylesin. Cuma gecesi şehit olan böyle büyük bir âlimin, velînin ve seyyidin cenazesinde bulunmak herkese nasip olmaz Allâh-u Teâlâ iştirake muvaffak eylesin. memleketi Mardin Nusaybin’e gönderilecektir" dedi.