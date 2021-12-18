ÇÜ Sözleşmeli Personel alıyor
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 46 sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreÇukurova Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı Unvanı Hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 46 (kırkaltı) sözleşmeli personel alımı yapılacak.
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