  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AKOM uyardı! Sibirya soğukları İstanbul'da

18 Aralık 1914: 1. Dünya Savaşında Sarıkamış Cephesi’nde Büyük Bozgunun Yaşanması

18.12.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sıra sana da gelecek! FETÖ’nün yelpazecisi de yakalandı

Tutarsızlıkta çığır açtı! Ali Babacan dün kötülediği dönemi bugün güzelledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ayet-i kerime ile hatırlatmada bulundu: Hepiniz toptan Allah’ın ipine sarılınız, tefrikaya düşmeyiniz

Müthiş başarı: Milli hava savunma füzesinin menzili 4 kat arttırıldı!

2022 Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

TİP'li Sera Kadıgil'den TBMM'de saygısızlık! Fuat Oktay'ın konuşması sırasında şarkı açtı

Menfaatine dokunduğu için mi uyarmadın? Babacan: Türkiye'nin felakete sürüklendiğini gördüm ama konuşmadım
Ekonomi ÇÜ Sözleşmeli Personel alıyor
Ekonomi

ÇÜ Sözleşmeli Personel alıyor

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 46 sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 13:01:00 -
ÇÜ Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreÇukurova Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı Unvanı Hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 46 (kırkaltı) sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay