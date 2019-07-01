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ÇTSO, Bulgaristan ile ticaret köprüsü kuracak

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu, Bulgaristan’ın Filibe (Plovdiv) şehrine Dış Ticaret Heyeti düzenleyerek resmi temaslarda bulundu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:48
ÇTSO, Bulgaristan ile ticaret köprüsü kuracak

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu, Bulgaristan’ın Filibe (Plovdiv) şehrine Dış Ticaret Heyeti düzenleyerek resmi temaslarda bulundu. Çanakkale’nin öne çıkan sektörleri hakkında bilgilendirme sunumu yapılan ziyaretlerde ticari işbirlikleri için görüşmeler yapıldı.


Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Başkan Yardımcıları Fahrettin Ersoy, Murat Aydoğdu, Sayman Üye Özgür Ekşi, Yönetim Kurulu Üyeleri Berkin Karaca, Deniz Tennioğlu, Ersin Kahraman, Volkan Temiz, Genel Sekreter Sema Sandal ile Proje Uzmanı Gökhan Doğru’nun hazır bulunduğu ÇTSO Dış Ticaret heyeti, Filibe Ticaret ve Sanayi Odası, Filibe Türkiye Başkonsolosluğu ve Filibe’de ticaret yapan Türk firmalarına ziyaretler gerçekleştirdi.


Filibe Dış Ticaret faaliyeti hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, “Bulgaristan’ın zengin tarihinin önemli bir tanığı olan Filibe aynı zamanda 2019 yılı Avrupa Kültür Başkenti. 7 asırlık geçmişe sahip olan şehir, Osmanlı döneminde de Doğu Rumeli’nin merkeziydi. Bizler, geçmişten günümüze kadar gelen tarihi ve kültürel birliğimizden aldığımız güç ile Filibe’de ticari işbirlikleri için köprüler kurmak, bölgemizin öne çıkan sektörlerini tanıtmak üzere Yönetim Kurulumuz ile Dış Ticaret Heyeti faaliyeti düzenledik” ifadelerini kullandı.


ÇTSO heyeti ilk olarak, Filibe Ticaret Ataşesi Mehmet Ali Erdem ve Uzman Deniz Yumer’in katılımlarıyla,Filibe Ticaret ve Sanayi Odasında Yönetim Kurulu Başkanı Dobrina Prodanova ile bir araya geldi. Başkan Prodanova, Filibe ve Bulgaristan’ın genel ticaret yapısı, işleyişi, yatırım olanakları ve yapılabilecek işbirlikleri hakkında bilgi verdi.



"Üyelerimizin dış ticaretini geliştirmek için yurt içinde ve dışında iş forumları ve ikili iş görüşmeleri düzenleyeceğiz"


Başkan Semizoğlu, Filibe Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinden sonra sırasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu ve Filibe’de faaliyet gösteren Nukon Bulgaria LTD ve i-Techno Aktaş AD firmalarının ziyaret edildiğini belirterek, “Filibe Başkonsolosluğunda Başkonsolosumuz Hüseyin Ergani, Ticaret Ataşemiz Mehmet Ali Erdem ve Uzman Deniz Yumer’in katılımlarıyla gerçekleştirilen görüşmede Filibe ve Bulgaristan ile Çanakkale ve Türkiye ticareti hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Çanakkale’nin öncelikli sektörleriyle ve yapmak istediğimiz işbirliklerini masaya yatırdık. Filibe ve Bulgaristan özelinde ilimizde gerçekleştirilebilecek dış ticaret faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Kendilerine verdikleri değerli bilgiler ve Filibe ziyaretimiz boyunca gösterdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Konsolosluk ziyaretimiz sonrasında, Filibe’de faaliyet gösteren Nukon Bulgaria LTD ve i Techno Aktaş AD firmalarını ziyaret ettik. İki firmamızın da başarı hikayeleri göğsümüzü kabarttı, gururlandık. Firmalarımızla Bulgaristan’da ticaret yapmanın kolaylıklarını ve zorluklarını görüştük. Bundan sonraki süreçte yakın bölgemizde yer alan ülkelere ziyaretlerimiz devam edecek. Hedefimiz ziyaretler sonucunda belirlenen sektörlerde işbirliklerini geliştirmek üzere ’İşbirliği Forumları’ ve ardından firmalarımızla ’İkili İş Görüşmeleri’ düzenlemektir” diyerek Bulgaristan’da yatırım veya ticaret yapmak isteyen üyelerin oda ile irtibata geçerek detaylı bilgi alabileceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:48
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