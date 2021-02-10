KPSS puan türüne göre Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu (CTE) 160 katip alımı için başvurular 18 Ocak tarihinde başladı ve 5 Şubat 2021 tarihinde sona erdi. Adalet Komisyonu Başkanlıklarından yapılan başvurulara binlerce kişi akın etti. Sınava girecek adaylar sınava ilişkin ayrıntıları merak ediyor.

CTE katip alımı sınav konuları neler olacak?

Ceza infaz kurumu kâtipliği sözlü sınavı sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

CTE katip alımı uygulama sınavı ne zaman?

22.02.2021 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği uygulama sınavında kullanılacak sınav metinleri uygulama sınavından en az bir hafta önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilân edilecektir.