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Spor

CSKA Moskova, Nikola Milutinov'u kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:37:57 -
CSKA Moskova, Nikola Milutinov'u kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Sırp pivot Nikola Milutinov'u renklerine bağladı.

CSKA Moskova Kulübü, Yunanistan ekibi Olympiakos'tan ayrılan 25 yaşındaki Milutinov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son 5 yıldır Olympiakos'ta görev yapan 2,13 metre boyundaki pota altı oyuncusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonlandırılan THY Avrupa Ligi sezonunu 10,3 sayı ve 8,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamlamıştı.

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