Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CSKA Moskova Dörtlü Final'de

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında CSKA Moskova, Khimki'yi 89-88 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

27 Nisan 2018 Cuma 23:20
CSKA Moskova Dörtlü Final'de

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımı, bir diğer Rus temsilcisi Khimki'yi 89-88 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Mytishchi Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 32-25 önde geçen CSKA Moskova, soyunma odasına da 57-44 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ve son periyoda 71-65 önde giren konuk takım, karşılaşmadan 89-88 galip ayrıldı.

Seriyi 3-1 kazanan CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş ve Zalgiris'in ardından Dörtlü Final'e çıkan üçüncü ekip oldu.

CSKA Moskova'ya galibiyeti getiren son basketi atan Cory Higgins 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Andrey Vorontsevich 15 sayıyla oynadı.

Khimki'de ise 36 sayı üreten Alexey Shved, Avrupa Ligi'ndeki kariyer rekorunu kırdı.

CSKA Moskova, Dörtlü Final'in yarı final ayağında Real Madrid-Panathinaikos Superfoods eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Dörtlü Final, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 23:20
  1. Basketbol Haberleri
  2. Basketbol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!
    1. Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi..
    2. Askeri araç ile kamyonet çarpıştı: 3..
    3. Zengin lif kaynağı bezelye çorbası..
    4. Katkısız kefir mayalama
    5. Topuk çatlaklarınız bu yöntemle..
    6. Sultan 2. Abdülhamid Han nasıl tahttan..
    7. Gümüşhane’de çatı yangını, 8 kişi..
    8. Cep yakmayan akıllı telefon: Samsung..
    9. Başbakan Yıldırım: Hedef ilk tur
    10. 10 yaşındaki çocukları yuhaladılar
    11. CSKA Moskova Dörtlü Final'de
    12. Apple kararını verdi: iPhone’ların..
    13. Azerbaycan'da yakalanan FETÖ'cü..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kore'..
    15. Aykut Kocaman TFF'nin kararının doğru..
    16. Galatasaray derbide Şenol Güneş'e..
    17. Marsilya'dan Tolgay Arslan için..
    18. Şenol Güneş Gomis'i Medel ile durduracak
    19. 2-3 yaş çocuğu için oyuncak seçerken..
    20. Hatay'da toprağa saplanmış halde..
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Vatandaş cami çıkışında Abdullah Gül'e böyle bağırdı!
    Vatandaş cami çıkışında Abdullah Gül'e böyle bağırdı!
    MİT'ten müthiş operasyonu! Paketlendiler
    MİT'ten müthiş operasyonu! Paketlendiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif
    Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif
    Saadet Partisi adayını açıklıyor!
    Saadet Partisi adayını açıklıyor!