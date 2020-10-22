Chrome web mağazasına hızlı bir şekilde ulaşmak için, yer imleri çubuğunuzdaki Uygulamalar kısayolunu tıklayın. En sol taraftaki simge olacaktır. Bu sizi uygulamalar sayfanıza götürecektir. Burada, Chrome web mağazasına giden bir kısayol bulacaksınız.

Chrome Web Mağazası nedir?

Chrome Web Mağazası, Google Chrome kullanıcılarının bunları kolayca bulabileceği ücretsiz veya ücretli uygulamalar ve oyunlar bulmanıza olanak tanır. Chrome kullanıcıları yeni bir pencere veya sekme oluşturduklarında, daha fazla uygulama bulmalarını hatırlatan bir mağaza simgesiyle birlikte yükledikleri uygulamaları görürler.

Zaten bir web uygulamanız varsa, bir meta veri dosyası oluşturabilir ve ardından uygulamanızı mağazada dakikalar içinde yayınlayabilirsiniz. Veya Chrome için bir uzantı veya kullanıcının bilgisayarında indirilip çalıştırılmak üzere değiştirilmiş bir web uygulaması gibi Chrome için özelleştirilmiş bir uygulama oluşturabilir ve yayınlayabilirsiniz.

Chrome Web Mağazası nasıl çalışır?

Chrome Web Mağazası'na gidin. İstediğiniz uygulamayı bulun ve seçin. Chrome'a ​​Ekle'yi tıklayın veya ücretli bir uygulamaysa Satın Al'ı tıklayın.

Chrome Web Mağazası için tıklayın

Uygulamayı yüklemek için geliştiricinin web sitesinde Chrome'a ​​Ekle'yi tıklayın.

İzinleri inceleyin ve kabul edin.

Kurulumu tamamlamak için yeni bir sekme açın.

Chrome Web Mağazası ücretsiz mi?

Chrome Web Mağazası, Google Chrome kullanıcılarının bunları kolayca bulabileceği ücretsiz veya ücretli uygulamalar ve oyunlar mevcuttur. Uygulamanız ücretsiz olabilir veya Chrome Web Mağazası Ödemeleri'ni ya da kendi özel ödeme sisteminizi kullanarak ücretlendirebilirsiniz.