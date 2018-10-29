THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Cristiano Ronaldo Ballon d'Or için kesin konuştu!

Juventus'un Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or ödülü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:35
Cristiano Ronaldo Ballon d'Or için kesin konuştu!

Real Madrid'den sezon başında Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Fransız basınına verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or hedefi, Real'den ayrılışıyla ilgili konuştu.

Takıntım yok ama istiyorum

Portekizli yıldız, Ballon d'Or takıntısı olmadığını ama kazanmayı yine hak ettiğini söylerken ''Ballon d'Or mu? Daha önce de birçok kez söyledim. Ballon d'Or'u kazanma gibi bir takıntım yok. Ben zaten tüm kalbimle biliyorum ki, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biriyim. Tabii ki yine kazanmak istiyorum, bu altıncı olacak! Tersini söylersem yalan olur. Bunun için de çalışmaya devam ediyorum, gol atmak ve maçları kazanmak için çalışıyorum. Ama evet, Ballon d'Or'u hak ettiğimi de düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de çok şey başardım

Real'den ayrılış sürecini anlatan Ronaldo ''Real Madrid'de çok güzel şeyler başardım. Her zaman hatırlayacağım muhteşem hatıralarım oldu. Bu hatıralarda çok değerli arkadaşlarım olacak. Aynı şekilde taraftarlar da... Ama dokuz yıl sonra takım değiştirmemin vaktinin geldiğini düşündüm'' dedi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:35
  1. Juventus
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Ballon d'Or

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebekler nasıl uyutulmalı?
    1. Bebekler nasıl uyutulmalı?
    2. Oktay Kaynarca'dan TBMM Başkanı Binali..
    3. Nijerya'da Alman gemisine saldırı! 11..
    4. Uyku öncesi öğrenme hızlanıyor
    5. Yol verme tartışmasında silahlar..
    6. Hapları bırak gülümse
    7. Boşandığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
    8. Brezilyalı futbolcu öldürüldü!
    9. İşte İstanbul Havalimanı'ndan ilk..
    10. Gözleriniz kan çanağı olduysa...
    11. Gözlük merceği ilk defa...
    12. Yolcu kapasitesi 200 milyona kadar..
    13. Nefse yenik düşmek soluğumuzu kesiyor!
    14. CNN'e şüpheli paket gönderildi!
    15. İstanbul Yeni Havalimanı'na Devlet..
    16. Avrupa ülkeleri Türk Akımı'na..
    17. Hollanda basınından Cocu yorumu:..
    18. Putin'den kritik Suriye kararı!..
    19. Suriye'de yasaklı beyaz fosfor..
    20. Galatasaray'dan Belhanda açıklaması!
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?