Cristiano Ronaldo atıyor Juventus kazanmaya devam ediyor!
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus İtalya Serie A 19. haftasında kendi sahasında Sampdoria'yı 2-1 mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.30 Aralık 2018 Pazar 03:24
İalya Serie A 19. hafta maçında Juventus ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede 2-1'lik skorla kazanan ev sahibi Juventus oldu.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 65. (P) dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Sampdoria'nın golü 33. dakikada Fabio Quagliarella'dan geldi.
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