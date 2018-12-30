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Cristiano Ronaldo atıyor Juventus kazanmaya devam ediyor!

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus İtalya Serie A 19. haftasında kendi sahasında Sampdoria'yı 2-1 mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.

30 Aralık 2018 Pazar 03:24
Cristiano Ronaldo atıyor Juventus kazanmaya devam ediyor!

İalya Serie A 19. hafta maçında Juventus ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede 2-1'lik skorla kazanan ev sahibi Juventus oldu.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 65. (P) dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Sampdoria'nın golü 33. dakikada Fabio Quagliarella'dan geldi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 03:24
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Juventus
  3. Sampdoria
  4. İtalya Serie A

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