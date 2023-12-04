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Ekonomi 'Çözüm basit faizi radikal artıracaksın' demişti! Şimdi ne oldu Özgür?
Ekonomi

'Çözüm basit faizi radikal artıracaksın' demişti! Şimdi ne oldu Özgür?

Yeniakit Publisher
2023-12-04 19:14:00 -
'Çözüm basit faizi radikal artıracaksın' demişti! Şimdi ne oldu Özgür?

Ekonomi alanındaki yaptığı açıklamalarla tanınan Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından faiz artırımı ve ekonomi politikaları ile ilgili akıllara zarar bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, seçim sonrası hükümetin ekonomi politikalarında yaşanan değişimi ve faiz artışını yorumladı.

Sosyal medyadan paylaştığı yorumunda şunları söyledi:

"Zombi şirketler batacak,

İşsizlik artacak

Para bulunamayacak.
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Ama faiz artırımına kızmanın alemi yok. Faiz artırımı bir SONUÇ! Bizim geçmişte yaptığımız hatalarımızın bir sonucu...

Kendimiz ettik, Kendimiz Bulduk. Sigara içtik, Kanser olduk. Şimdi KEMOTERAPİ alıyoruz. Sigara içmek=Faizi emirle suni olarak indirmek yani Nas Ekonomi Modeli Kanser=Enflasyon Kemoterapi=Artan Faizler Kemoterapi Saçlarımızı döküyor, dişlerimizi kırıyor.

Ama Kemoterapi bir sonuç, Sebep hep o sigaradan iki fırt almalarımız! Faizi Enflasyon altına indirip bedavadan Kredi çekerken iyiydi....

Şimdi BEDAVA diye bir şeyin olmadığını, Bedava peynirin fare kapanında olduğunu öğreniyoruz. Ağlamak yok! Hatadan ders alın, bari bir daha yapmayın... Bin kere uyardım, eninde sonunda Faizin artmak zorunda kalacağını yazdım. Yalvardım yapmayın diye... İlkokul mezunu takipçilerim de dahil herkes anladı. Siyasetçiler anlamadı... Neyse zararın neresinden dönersek kardır..."

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