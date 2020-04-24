  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği tedavisi gören 67 yaşındaki adam Covid-19 şüphesiyle kaldırıldığı hastanenin 3.

2020-04-24 15:07:23 -
Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği tedavisi gören 67 yaşındaki adam Covid-19 şüphesiyle kaldırıldığı hastanenin 3. katından atladı. Ağır yaralanan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, şahsın Covid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.


Manisa’nın Salihli İlçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören 1953 doğumlu R.Ç. isimli yaşlı adam diyaliz sonrası ateşinin yükselmesi sonucu 21 Nisan günü Salihli Devlet Hastanesinde Covid-19 şüphesi ile gözlem altına alındı. Yaşlı adam bu sabah saat 08.55 sıralarında hastanenin 3. katındaki odasının penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaşlı adamın yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı