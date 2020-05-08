Covıd-19 kapsam altında

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak sağlık ürünlerimizi çatısı altında topladığımız Katılım Sağlık markamız, lansmanını kısa bir süre önce yapmış olmamıza rağmen korona salgını sürecinde çok önemli rol üstleniyor. Salgın hastalıklar kapsam dışı olarak belirtilmiş olmasına rağmen, güncel istisnai ve hassas durum gözetilerek Covid 19, kapsam altına alındı. Sigortalılarımızın tanı ve tedavi giderleri, poliçe limitleri dahilinde karşılanmaya başlandı” dedi.

Anlaşmalı hastane vurgusu

Sincek, “Sigortalılarımızın öncelikle her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Covid 19 belirtileri gösteren sigortalılarımız, sakinliklerini koruyarak, 184’ü arayabilir, yetkilendirilmiş devlet hastanelerine başvurabilir ya da immünoloji birimi olan, hızlı test kiti dağıtılmış, pandemi hastanesi olarak belirlenmiş anlaşmalı özel hastanelerimize başvuruda bulunabilirler. Katılım Sağlık olarak, Covid 19 hastalığı ve tedavisi kapsamında oluşacak olası tedavi giderlerini, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarımız kapsamındaki pandemi hastanesi olarak belirlenmiş anlaşmalı özel hastanelerde, karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni poliçelere Covid 19 eklendi

Ayhan Sincek, “Yeni düzenlenen poliçelerde ise söz konusu rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihi öncesinde gerçekleşmemiş olması şartı ile kapsam alanına alıyoruz. Sigortalılarımız, yalnızca sağlıkları ve aileleri ile ilgilensinler, bir de maddi endişe taşımasınlar istiyoruz” şeklinde devam etti.

Salgın sürecinde işlemler online devam ediyor

Salgın sürecinde tüm işlemlerin online kanallar üzerinden kolayca gerçekleştirildiğini hatırlatan Sincek şöyle devam etti; “Dijitali merkeze alan çalışmalarımızın meyvelerini topluyoruz. Katılımcılarımız, BES’in hem yatırımlar hem de geleceğin güvence altına alınmasında güvenli liman olduğunu, bu süreçte tasarruflarını artırarak gösterdi. Halkımız orta uzun vadede olası kötü senaryoları göz önünde bulundurarak BES’i tercih etti. Bireysel emeklilik sektörü de dinamik alt yapısıyla korona sürecine kısa sürede uyum sağladı” dedi.

Teknolojimiz var

Katılım Emeklilik olarak salgının başlamasıyla evden çalışma modeline kısa sürede geçtiklerini belirten Sincek, “Gerekli teknolojik alt yapımız zaten hazırdı. VPN dediğimiz uzaktan bağlantı yoluyla kademe kademe birçok çalışanımıza evden çalışma imkanı sunduk. Katılımcılarımız da evlerinden çıkmadan hem mobil uygulamamız hem de web sitemiz üzerinden fon dağılımından tahsilata kadar her türlü işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Dijital platformlarımız aracılığıyla tasarruflarını anlık görüntüleyebiliyor ve fon dağılım değişikliği, katkı payı değişikliği gibi pek çok işlemi telefonları üzerinden yapabilme rahatlığını yaşıyorlar” şeklinde konuştu.

Tasarruf eğilimi arttı

Evde geçirilen sürenin artmasıyla bu dönemde en büyük harcama kaleminin gıda olduğunu hatırlatan Sincek, “Gıdanın dışındaki harcamalar daralınca herkesin kendi bütçesine göre az ya da çok tasarruf eğilimine girdiğini gözlemliyoruz. Temassızlığın olmazsa olmaz olduğu bu süreçte Katılım Emeklilik olarak katılımcılarımıza online platformlarımız üzerinden hizmet vermeye devam ediyoruz. IT yatırımlarımızın olumlu yansımalarını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tekafül sigortacılığında öncüyüz

Türkiye’de tamamen faizsiz esaslara dayanarak tekafül sigortacılığı yapan öncü şirket olduklarını hatırlatan Ayhan Sincek, “Bir yardımlaşma geleneği olan tekafül sigortacılığını 6 yıldır uygun şekilde yerine getiriyoruz. Artık tekafül sigortacılığı ile Katılım Emeklilik birlikte anılıyor. Geleneğimizin bir parçası olan yardımlaşma kültürünü esas alan tekafül modeliyle çalışıyoruz. Faizsiz BES’te yüzde yüz katılım esaslı uygulamalarla birlikte bazı hayat sigortaları ürünlerinde tekafülün ilk defa uygulamalarını gerçekleştirdik. Daha sonra tekafül kapsamında sunduğumuz ürünlerimizle kısa sürede büyüyerek hayatın her alanına dokunur hale geldik. Karşılıklı garanti vermek’, ‘birbirine kefil olmak’ anlamlarına gelen tekafülün Türkiye’deki yolculuğunda önemli bir kilometre taşıyız. Faiz hassasiyeti olan on binlerce vatandaşımızın sigorta ve BES ihtiyaçlarını yıllardır karşılıyoruz. Bir yandan BES ile kendilerinin ve ailelerinin emeklilik zamanlarını şimdiden planlamalarını sağlarken diğer yandan da sağlıktan eğitime ve hayat sigortalarına kadar, tüm güncel sigorta ihtiyaçlarını tekafül modeliyle karşılıyoruz. Faizsiz BES ve katılım sigortacılığı hizmetlerimizle halkımızın teveccühünü kazanmış olmaktan mutluyuz” şeklinde konuştu.