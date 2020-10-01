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Aktüel Çorum'un sembolü Saat Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı
Aktüel

Çorum'un sembolü Saat Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 22:10:38 -
Çorum'un sembolü Saat Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un simgelerinden Tarihi Saat Kulesi'ne yansıtılan dalgalanan Azerbaycan bayrağının görüntüsü, ilgi gördü.

Çorum Belediyesi, Azerbaycan'a destek vermek amacıyla 126 yıllık Tarihi Saat Kulesi ve kent merkezindeki dijital led ekranlara Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtmaya başladı.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid döneminde Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından inşa ettirilen saat kulesine bayrak yansıtılmasının yanı sıra Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'in seslendirdiği "Çırpınırdı Karadeniz" türküsü hoparlörlerden çalındı.

Ermenistan'ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için kardeş ülkenin bayrağının saat kulesine yansıtılması vatandaşların takdirini topladı.

Vatandaşlar, saat kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi, geçen sürücüler de korna çalarak selektör yaktı.

Saat Kulesi etrafındaki süs havuzları da Azerbaycan bayrağının renkleri olan mavi, yeşil ve kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.


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