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Aktüel Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesi! Hastaneye kaldırıldılar
Aktüel

Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesi! Hastaneye kaldırıldılar

Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 22:34:00 -
Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesi! Hastaneye kaldırıldılar

Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesinde alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlanan M.D. (46) ve O.Y. (42), Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada ilk müdahaleleri yapılan iki kişi, hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan M.D. ve O.Y'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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