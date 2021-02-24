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Yaşam Çorum'da maden ocağında patlama: 1'i ağır 2 yaralı
Yaşam

Çorum'da maden ocağında patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde Çomu köyü yakınlarında faaliyet gösteren bir maden ocağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 00:53:00 -
Çorum'da maden ocağında patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde bir kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler Çorum'da tedavi altına alındı.

Gaz sıkışması sonucu patlama oldu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çomu köyü yakınlarında faaliyet gösteren bir maden ocağında akşam saatlerinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

 

Patlamada yaralanan işçilerden Nihat Yağlı (40) ve Recep Kurt (53) İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı işçilerden Yağlı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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