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Aktüel Çorum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara içme yasağı denetlendi
Aktüel

Çorum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara içme yasağı denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 17:24:26 -
Çorum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara içme yasağı denetlendi

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sigara içilmesi yasaklanan açık alanlarda denetim yapıldı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, zabıta ekipleriyle halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yaptı.

Vatandaşları sokakta sigara içmemeleri konusunda uyaran Candan, tedbirlere uymayanlara 900 lira para cezası uygulanacağını hatırlattı.

Candan, denetimin ardından gazetecilere, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Çorum'da belirlenen bölgelerde sigara içme yasağı getirildiğini söyledi.

Açık alanda sigara kullanımının salgının yayılmasına neden olduğunu ifade eden Candan, bu nedenle özellikle kalabalık alanlarda sigara içmenin yasaklandığını kaydetti.

Salgınla mücadele kapsamında denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Candan, "Yaptığımız ilk denetimlerde Çorum’da belirli alanlarda sigara içilmesinin yasak olduğunu hemşehrilerimize hatırlatıyoruz. Kurallara uyulması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.


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