  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çorum'da geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı
Aktüel

Çorum'da geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:30:44 -
Çorum'da geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yaya geçidinden karşıya geçerken geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Türkmen'in (48) kullandığı 19 KT 928 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'nde geri manevra sırasında, bir yakınıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Şaziye Şahin'e (50) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, başını asfalt zemine çarparak yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şahin, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde toplanan vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan ABD, Rusya ve Fransa'ya Azerbaycan ayarı!
Siyaset

Erdoğan'dan ABD, Rusya ve Fransa'ya Azerbaycan ayarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk üçlüsü olan ABD, Rusya ve Fransa’ya, Azerbaycan – Ermenistan gerilimindeki tutumları nedeniyle tepki gösterdi...
Bu kadarına da pes! “AK Partili” dedikleri mafya bakın hangi partinin üyesi çıktı
Siyaset

Bu kadarına da pes! “AK Partili” dedikleri mafya bakın hangi partinin üyesi çıktı

Baran Kejanlı isimli şahıs, sosyal medyada yayınladığı videoda açıkça “mafyalık hizmeti” reklamı yaptı. Çamur medyası, Baran Kejanlı için “A..
Rus Wagner'den ilginç açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var
Dünya

Rus Wagner'den ilginç açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in sahibi olduğu iddia edilen Yevgeniy Vikrotoviç Prigojin, Türkiye'nin Ermenistan meselesine müdahil olma ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay