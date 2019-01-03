0553 313 94 23

Çorum'da drift yapan 10 sürücüye 50 bin lira ceza

Çorum'da trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift yaptığı belirlenen 10 sürücüye 50 bin lira ceza kesildi.

03 Ocak 2019 Perşembe 18:00
Çorum'da drift yapan 10 sürücüye 50 bin lira ceza

Çorum'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 10 araç sürücüsüne toplam 50 bin 100 TL para cezası kesildi. Araçları trafikten geçici süreyle men edilen sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu. 

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücülerini, MOBESE kameralarından tespit etti. 2 ayda 10 araç sürücüsünün farlklı noktalarda drift yaptığını belirleyen trafik polisi, bu araçların sürücülerine 5 bin 10'ar TL olmak üzere toplam 50 bin 100 TL para cezası kesti. Araçlar trafikten geçici süreyle men edilirken sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.  Ceza kesilen sürücülerden birinin, Emniyet Müdürlüğü binasına 100 metre mesafede drift yaptığı belirlendi. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 18:00
  1. Çorum
  2. Drift yapan sürücüler
  3. trafik cezası
  4. para cezası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birlikte olduğu Azerbaycanlı kadını 55 yerinden bıçakladı
    1. Birlikte olduğu Azerbaycanlı kadını 55..
    2. Mesut Özil'den Kabe örtüsüyle paylaşım
    3. UBER bir ülkede daha yasaklandı
    4. Çalıp parçaladıkları kamyoneti..
    5. Katıldığı projeyle hayatı değişti!..
    6. Elazığ'da hayvanlar için doğaya 2 ton..
    7. Uygur Türklerine emniyet engeli!
    8. Çorum'da drift yapan 10 sürücüye 50..
    9. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    10. Antalya için kuvvetli yağış ve fırtına..
    11. Kuş yerine kendini avladı! Tüfeği ateş..
    12. Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama:..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    14. Muğla'da yoğun sis
    15. Erzincan'da 4 günlük bebeğin şüpheli..
    16. CHP MYK toplantısı
    17. Köprü geçişine zam geldi, feribot..
    18. Lübnan'da genel grev çağrısı
    19. GÜNCELLEME - Rusya'daki gaz..
    20. Ormana dalan araçtaki aile ölümden döndü
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti