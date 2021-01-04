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Aktüel Çorum'da birlikte yaşadığı kişi tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal'ın cenazesi toprağa verildi
Aktüel

Çorum'da birlikte yaşadığı kişi tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal'ın cenazesi toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 16:42:20 -
Çorum'da birlikte yaşadığı kişi tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal'ın cenazesi toprağa verildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da dini nikahla yaşadığı kişi tarafından evinde boğularak öldürülen 3 çocuk annesi Aslıhan Dal, son yolculuğuna uğurlandı.

Gülabibey Mahallesi'nde dini nikahla yaşadığı P.H. tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal'ın cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Ulu Mezarlık'a getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Dal'ın naaşı babasının mezarının yanına defnedildi.

Cenaze törenine Dal'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Aslıhan Dal'ın kuzeni Aslınur Bilan, cenaze töreninin ardından gazetecilere, zanlının en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Kadına şiddete karşı ağır yaptırımlar çıkartılmasını isteyen Bilan, "Acımızın tarifi yok. Artık caydırıcı cezaların çıkmasını istiyoruz. Kanları yerde kalmasın. En büyük cezaları almalarını istiyoruz. İnşallah hapisten çıkamazlar, orada çürürler." dedi.

Çorum Kadın Meclisi Başkanı Gülhan Eke ise aileye yargılama sürecinde destek olacaklarını söyledi.

Dün gece P.H'nin 155'i arayarak dini nikahla yaşadığı Aslıhan Dal'ı boğarak öldürdüğünü söylemesi üzerine polis, eve çelik kapıyı kırarak girmiş, yerde hareketsiz halde bulunan Dal, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Şüpheli P.H, evin yakınında gözaltına alınmıştı.

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