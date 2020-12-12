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Aktüel Çorum'da bir evin bahçesindeki ahır ve samanlık yandı
Aktüel

Çorum'da bir evin bahçesindeki ahır ve samanlık yandı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 14:32:15 -
Çorum'da bir evin bahçesindeki ahır ve samanlık yandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde bir ahır ve samanlık yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başpınar köyünde İsmail Gözüdoğru'ya (85) ait evin bahçesinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın, samanlık ve ahıra sıçradı.

Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahırda bulunan eşek telef oldu. Ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının soba kovasının tamamen sönmeden bahçeye boşaltılması sonucu çıktığı tespit edildi.

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