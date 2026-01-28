  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı! ‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı Brad Cooper ile görüştü Kesik baş cinayetinde yeni görüntüler! An be an güvenlik kameralarına yansıdı Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak HÜRKUŞ, HÜRJET ve ANKA III göreve hazırlanıyor: ⁠"Bizi izlemeye devam edin" 5 milyonluk arabayla 2 milyonluk vurgun! Bunun adı bal gibi rüşvet Sedef Kabaş hakkında karar verildi İlahi adalet ABD’ye 100 milyar dolarlık kar faturası SGK Uzmanı Murat Özdamar cevapladı! Muhtaçlık maaşı kimlere bağlanır?
Yerel Çorum’da 46 yaşındaki engelli adam evinde ölü bulundu
Yerel

Çorum’da 46 yaşındaki engelli adam evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Çorum’da 46 yaşındaki engelli adam evinde ölü bulundu

Çorum’un Yeniyol Mahallesi’nde yaşayan 46 yaşındaki engelli Kamil İlgezdi, bir süredir kendisinden haber alınamaması üzerine kardeşi tarafından evinde ölü bulundu.

Çorum’da kendisinden bir süredir haber alınamayan 46 yaşındaki engelli adam, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Yeniyol Mahallesi Gazi 16. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir haber alınamayan Kamil İlgezdi (46), kardeşi tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, İlgezdi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlgezdi’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nevşin’in yandaşlık oyunu elinde patladı! Ekonomist Yeşilada öyle bir cevap verdi ki Mengü çağırdığına bin pişman oldu
Gündem

Nevşin’in yandaşlık oyunu elinde patladı! Ekonomist Yeşilada öyle bir cevap verdi ki Mengü çağırdığına bin pişman oldu

Hükümet karşıtı yayınlarıyla bilinen Nevşin Mengü, kurduğu ‘Venezuela’ kumpasında fena çakıldı. Konuk ettiği Ekonomist Atilla Yeşilada’dan b..
‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum
Gündem

‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum

Almanya’da sağlık sistemi alarm verdi. Gurbetçilerin acil servislerde saatlerce koridorlarda bekletildiği görüntüler gündem olurken, randevu..
Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü
Dünya

Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü

İsrail ziyareti sırasında verdiği mesajlarla dikkat çeken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinde Filistin’e destek gösterileri yapılmaması..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23