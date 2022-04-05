Çorum Oğuzlar TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Çorum Oğuzlar Gölbaşı konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ Oğuzlar 2+1 60 konut ve 3+1 30 konutlar için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Çorum Oğuzlar kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Çorum Oğuzlar kura sonuçları açıklandı mı? Oğuzlar TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? Canlı yayın ile yapılan kura çekimi sonrasında TOKİ Çorum Oğuzlar konut kura çekilişi isim listesi de paylaşıldı. Proje kapsamında 60 adet 2+1 konut ve 30 adet 3+1 konut kuraları çeiklid. TOKİ Çorum Oğuzlar kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
Çorum Oğuzlar TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Hacer Cebeci
Gülcan Gürbüz
Hacer Kozan
Sinan Akgül
Osman Çopur
Alaaddin Sarıkaya
Ali Gözen
İbrahim Akgül
Mehmet Türemiş
Sefa Kozan
Kazım Karaağaç
Abdullah Yıldırım
Hasan Memiş
Muharrem Keçik
İlhan Eşgi
Salih Koçyiğit
Mehmet Ali Martinci
Iğuz Hantal
Sadık Köse
Bekir Ceylan
Hüseyin Gözel
Yaşar Cebeci
Murat Yasak
Mehmet Ali Cebeci
Mehmet Ali Avc
Hüseyin Ayan
Abdullah Tiryaki
Mehmet Deniz Çamiçi
Ayşe Karaçam
Mustafa Kartal
Ali Akgül
Şifa sever
Abdurrahman Akman
Ali Akkaya
Ahmet Arslan
Meryem Uluçam
Ahmet Apaydın
idris Değirmenci
Nefise Durmuş
İsmail Türemiş
Kazım Öksüz
Fatma AydınAhmet Ceylan
Azime Gümüş
Osman Uluçam
Ayşe Yalçın
Ahmet Çoçak
Mustafa Kemal Solak
Kezban Kaplan
Burak Basmacı
Ali Tiryaki
Habibe Çiğdem
Faruk Ateş
Ali Ateş
İsmail Koçyiğit
Ahmet Semerci
Ali Karakiraz
Adem Kıdak
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın