TOKİ Çorum Oğuzlar kura sonuçları açıklandı mı? Oğuzlar TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? Canlı yayın ile yapılan kura çekimi sonrasında TOKİ Çorum Oğuzlar konut kura çekilişi isim listesi de paylaşıldı. Proje kapsamında 60 adet 2+1 konut ve 30 adet 3+1 konut kuraları çeiklid. TOKİ Çorum Oğuzlar kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Çorum Oğuzlar TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Hacer Cebeci

Gülcan Gürbüz

Hacer Kozan

Sinan Akgül

Osman Çopur

Alaaddin Sarıkaya

Ali Gözen

İbrahim Akgül

Mehmet Türemiş

Sefa Kozan

Kazım Karaağaç

Abdullah Yıldırım

Hasan Memiş

Muharrem Keçik

İlhan Eşgi

Salih Koçyiğit

Mehmet Ali Martinci

Iğuz Hantal

Sadık Köse

Bekir Ceylan

Hüseyin Gözel

Yaşar Cebeci

Murat Yasak

Mehmet Ali Cebeci

Mehmet Ali Avc

Hüseyin Ayan

Abdullah Tiryaki

Mehmet Deniz Çamiçi

Ayşe Karaçam

Mustafa Kartal

Ali Akgül

Şifa sever

Abdurrahman Akman

Ali Akkaya

Ahmet Arslan

Meryem Uluçam

Ahmet Apaydın

idris Değirmenci

Nefise Durmuş

İsmail Türemiş

Kazım Öksüz

Fatma AydınAhmet Ceylan

Azime Gümüş

Osman Uluçam

Ayşe Yalçın

Ahmet Çoçak

Mustafa Kemal Solak

Kezban Kaplan

Burak Basmacı

Ali Tiryaki

Habibe Çiğdem

Faruk Ateş

Ali Ateş

İsmail Koçyiğit

Ahmet Semerci

Ali Karakiraz

Adem Kıdak

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın