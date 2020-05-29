Çorum FK'da kaleci Onur Tekin şoku! Sezonu kapattı
Çorum FK'nın genç file bekçisi Onur Tekin'in canlı yayında yaptığı açıklamada ligde kalan maçlarda forma giyemeyeceğini dile getirdi.
Çorum FK'nın genç kalecilerinden Onur Tekin canlı yayında sezonu kapattığını açıkladı.
TFF 2.Lig ekiplerinden Çorum FK'nın file bekçisi Onur Tekin fıtık ameliyatı oldu. Ameliyat sebebiyle genç eldivenin sezonu kapattığı belirtildi. Öte yandan Çorum FK Başkanı Fatih Özcan'da ameliyat olan Onur Tekin için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.