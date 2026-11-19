Çorum FK, Başakşehir maçı hazırlıklarına tam gaz devam etti
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde geçekleştirilen antrenman, esneme ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, daha sonra sürat, çeviklik ve çabukluk çalışmaları yaptı. Günün antrenman programı pozisyon odaklı rondo uygulamasıyla sona erdi.