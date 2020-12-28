  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çorum Emniyet Müdürlüğünden "silahlı saldırı" açıklaması
Aktüel

Çorum Emniyet Müdürlüğünden "silahlı saldırı" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-12-28 18:00:18 -
Çorum Emniyet Müdürlüğünden "silahlı saldırı" açıklaması

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin arkadaşlarının, olayın ardından aynı iş yerine 3 kez silahla saldırıda bulunduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 21 Aralık'ta Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'ndeki bir iş yerinde "müşterilerin kendi aralarında argo konuşması" nedeniyle başlayan kavgada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Olayın ardından iş yerine farklı tarihlerde silahlı saldırılar düzenlendiğinin aktarıldığı açıklamada, kırılan camı onarmak için iş yerinde bulunan bir kişinin de ikinci saldırıda yaralandığı belirtildi.

İş yeri sahibinin arkadaşlarının da iş yeri önünde araçta beklediğini ve saldırganlara ateş açarak karşılık verdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"23-24 Aralık tarihlerinde meydana gelen ateşli silahla mala zarar verme olayları, 21 Aralık'taki ateşli silahla kasten öldürme olayı sonrasında maktulün arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. Olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 14 şüpheli adli mercilere sevk edilmiş, 3 şüpheli tutuklanmıştır. Ayrıca olayda kullanılan 3 ruhsatsız tüfek ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlber Ortaylı kendini böyle savundu! 'Taciz' iddialarına bakın nasıl yanıt verdi
Gündem

İlber Ortaylı kendini böyle savundu! 'Taciz' iddialarına bakın nasıl yanıt verdi

Tarihçi İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen ile Instagram üzerinden yaptığı yayın sonrası, kameranın kapandığını düşünerek Özgen’e “Maşa..
İbrahim Tatlıses'e tehdit: Abdullah Uçmak etiketiyle...
Medya

İbrahim Tatlıses'e tehdit: Abdullah Uçmak etiketiyle...

İbrahim Tatlıses, Abdullah Uçmak etiketiyle yapılan paylaşımın ardından 'Tehdit ediliyorum' diyerek savcılığa başvuruda bulundu.
Abdurrahman Dilipak'ın ilk duruşma tarihi belli oldu
Gündem

Abdurrahman Dilipak'ın ilk duruşma tarihi belli oldu

AK Parti Genel Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ve KADEM ile birlikte 81 ilin kadın kollarının dava açtığı Yeni Akit Gazetesi ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay