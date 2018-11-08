Çorum Belediyespor kaptanı Oğuzhan Yalçın: Bu işi bu sezon bitireceğiz

Çorum Belediyespor’u bir üst lige taşımak için herkesin elinden geleni yaptığını kaydeden deneyimli futbolcu, “ Sürekli gelişen ve büyüyen bir şehrimiz var. Artık bunun futbolda da yansıması olmalı. Bu şehir 3. Lig’den mutlak ama mutlaka kurtulmalı. Bizler de bunun için buradayız. Bu işi de artık bitirmek istiyoruz. Tüm amacımız ve arzumuz bu. Yeter ki, şehir bize inansın ve destek olsun. Bizim tek istediğimiz manevi destek, bunu bizden esirgemesinler. Emin olun gerisi kendiliğinden gelecektir. Çok şey istediğimizi düşünmüyorum. Şimdi destek zamanı. Gelin el ele vererek bu sezon bu işi bitirelim.

Bazen istemediğimiz şeyler de yazılıp çizilebiliyor. Tribünlerden de olumsuz söylemler duyabiliyoruz. Bu da işimizin bir parçası diyoruz. Şahsi hakarete varmadığı sürece her türlü eleştiriye saygımız var. Ancak altını ısrarla çiziyorum ki, benim tek amacım bu takımın başarılı olmasıdır” şeklinde konuştu.

KAPTANLIK ONUR VERİCİ

Bugüne kadar birçok takımda oynadığını da hatırlatan Oğuzhan Yalçın, kendi memleketinin takımda forma giymenin ve kaptanlık yapmanın onur verici bir durum olduğuna da dikkat çekerken, “Kaptanlık bana ayrı bir yük yüklüyor. Bunun bilincinde hareket ediyorum. Ancak herkes önce şunu çok iyi bilsin ki, ben her şeyden önce bu takımın bir neferiyim ve sadece başarılı olmak için çalışıyorum. Bu şehrin ne istediğini çok iyi biliyorum. Çünkü ben bu şehrin çocuğuyum. Tek isteğim de bu şehrin başarılı olması. Tüm enerjimi bu doğrultuda harcıyorum. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyorum” dedi.

AURELİO HOCA BİZE ÇOK ŞEY KATIYOR

Teknik Direktör Mehmet Aurelio’nun kendileri için çok büyük bir şans olduğunu da kaydeden kaptan Oğuzhan Yalçın, “Kendisi ile çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Hocamız her şeyden önce çok mütevazı ve iyi bir insan. Bizlerle yakından ilgileniyor. Geldiği günden bu yana hem şehre hem de takımıza ayrı bir hava kazandırdı. Bunu gittiğimiz yerler de rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Tüm bunların yanında gerek kariyeri, gerekse de futbol bilgisi zaten tartışılmaz bir insan. Ayrıca çok disiplinli. Bize tecrübecisiyle çok şey katıyor. Biz de bundan yararlanmaya çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte şampiyonluk kupasını kaldıran taraf oluruz” ifadelerini kullandı.

YÖNETİM BAKIMINDAN ÇOKŞANSLIYIZ

Çok iyi bir yönetime sahip olduklarını da kaydeden Oğuzhan Yalçın, “Birçok kulüpte oynamış bir isim olarak, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, bizi çok iyi anlayan ve her sıkıntımızda yanımızda olan bir yönetimimiz var. Bu her kulüpte olan bir durum değil.

Özellikle Kulüp Başkanımız Sayın Fatih Özcan, yenildiğimiz maçlar da bile tüm sorumluluğu üzerine alıp olumsuz etkilenmememiz için yoğun çaba harcıyor. Diğer yöneticilerimiz de öyle. Bizler de bunun farkındayız ve bu ilgiye layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonunda yönetimimizi mahcup etmeyeceğiz” dedi.

ŞUAN LİDER OLMALIYDIK

Puan cetvelinde ikinci sırada olmalarının üzücü olduğunu da dile getiren Kaptan Oğuzhan Yalçın, şu anda lider olmaları gerektiğini, olamadıkları için de büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Henüz deplasman galibiyeti alamadıklarını kaydeden Yalçın, bu haftaki Diyarbekirspor maçını kazanarak şeytanın bacağını kırmayı arzuladıklarını belirtirken, “hedefi belli bir takımız. Şuan liderle aramızda 6 puan fark var. Bu durum en çok bizi üzüyor. Tek eksiğimiz ise deplasman galibiyeti. Bu gidişata bu hafta Diyarbakır deplasmanında dur demek için canla başla mücadele edeceğiz. Bunun için de şuan tamamen bu maçı düşünüyoruz ve ona göre hazırlanıyoruz.

İnşallah bu hafta ilk deplasman galibiyetimizi alıp Çorum’a mutlu dönmek istiyoruz. Hemen akabinde oynayacağımız Kocaelispor maçında da tribünleri dolu görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

9 MAÇ, 1 GOL

Kaptan Oğuzhan Yalçın, bu sezon Muğlaspor, 1461 Trabzon, Fatsa Belediye, Turgutluspor, Halide Edip Adıvarspor, Anagold 24 Erzincanspor, Bucaspor, Serik Belediye ve Bağcılarspor maçlarında olmak üzere 9 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli futbolcu, sakatlığından dolayı Gölcükspor, sarı kart cezasından dolayı da Payasspor maçında forma giyemedi.

Çorum Hakimiyet