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Aktüel Çorum Belediyesi salgın bitene dek esnaftan kira almayacak
Aktüel

Çorum Belediyesi salgın bitene dek esnaftan kira almayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:47:00 -
Çorum Belediyesi salgın bitene dek esnaftan kira almayacak

ÇORUM (AA) - Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitene kadar iş yeri belediyeye ait esnaftan kira alınmayacağını açıkladı.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı mücadelenin imkanlar ölçüsünde devam ettiğini bildirdi.

Belediye olarak salgın nedeniyle işleri bozulan ya da iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafın yanında yer aldıklarını belirten Aşgın, "Koronavirüs salgını nedeniyle belediyemizin kiracısı olup, faaliyetlerine ara veren veya iş yerlerini kapatan işletmelerden pandemi sonuna kadar kira almayacağız. Esnaf dostu belediye olarak pandemi sürecinde imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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