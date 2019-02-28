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Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili flaş karar!

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili makinistler hakkında takipsizlik, TCDD'nin üst yönetiminde yer alan kişiler ve siyasetçiler hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 19:14
Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili flaş karar!

Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili başsavcılık, makinistler hakkında takipsizlik, TCDD'nin üst yönetiminde yer alan kişiler ve siyasetçiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmada tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile siyasetçiler, bürokratlar, TCDD'nin üst yönetimi yer alan kişiler kovuşturmaya yer olmadığını karar verdi. Başsavcılık, bilirkişi raporunda, 'kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu' bulunan 4 kişi hakkında da iddianame hazırlanmasını kararlaştırdı.

Çorlu'da geçen yıl Temmuz'da meydana gelen, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren kazasında, mağdur ve müşteki olan toplam 370 kişi adına Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' gerekçesiyle, siyasetçiler, bürokratlar ve TCDD'nin üst yönetiminde yer alan kişiler başlattığı soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Galip Yılmaz Özkurşun'un yaptığı soruşturmada tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin hakkında takipsizlik kararı verildi.

Asıl kusurlu 4 şüğheli hakkında iddianame hazırlanacak

Çorlu Çumhuriyet Başsavcılığı, daha önce hazırlanan bilirkişi raporunda 'kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu' bulunan, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve geçen Mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan ve Köprüler Şefi Çetin Yıldırım'ın, hakkında ise, Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame hazırlanmasına karar verdi.

Makinistler suçlamaları kabul etmedi

Savunmaları alınan tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin, saat 17.10 sıralarında menfez üzerinden geçerken, lokomotifin aniden kontrolsüzce bulunduğu raydan yukarıya doğru zıpladığı ve tekrar raya oturduğu, sonrasında seri şekilde fren attıklarını ve acil durdurma butonuna bastıklarını söyledi. Tren görevlileri, olayın olduğu yerde kendilerine daha önceden bildirilen herhangi bir kısıtlama bilgisi ya da olağan dışı bilgi olmadığını belirterek, menfez ile ray arasındaki toprak boşalmasını önceden bilebilmelerinin mümkün olmadığını, gözle de görülebilecek bir husus olmadığına vurgu yaparak, olay sonrasında derhal kumanda merkezi ile ilgili kurum ve kuruluşlara haber verdiklerini, yolculuk öncesi ve esnasında uygulanması gereken prosedürleri uyguladıklarını beyan ederek suçlamayı kabul etmediler.

Tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin'in olay sırasında alkolsüz oldukları ve kaza sırasında trenin hızının kazanın meydana geldiği verilen 110 km/saat hız limitinde olduğu ve hız ihlalinin de olmadığını söyledi. Tren görevlileri, olay günü kazanın meydana geldiği hat üzerinde aynı gün birden fazla trenin geçiş yaptığını anlatarak, hatta bir anormallik olmasını hissederek, makinistin seri fren yapıldığı, seri fren yapılması neticesinde uzun sürüklenme mesafesinin önüne geçildiği ve meydana gelebilecek kayıpların artmasına engel olduklarını ve olayda kusurlu olmadıklarını söyledi.

Siyasetçiler, TCDD üst yönetimine kavuşturma yok

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, siyasetçiler, bürokratlar, TCDD'nin üst yönetimi yer alan kişiler hakkında da kovuşturmaya yer olmadığını karar verdi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 19:14
  1. Tekirdağ
  2. Çorlu tren kazası

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