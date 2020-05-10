  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çorlu’da yaşlılar sokağa çıktı

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süreliğine sona erdirilmesi ve 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:39:51 -
Çorlu’da yaşlılar sokağa çıktı

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süreliğine sona erdirilmesi ve 11.00-15.00 saatleri arasında 4 saatlik izin verilmesi nedeniyle Çorlu’daki yaşlılar sokaklara çıktı.


Kimi Cumhuriyet Meydanı’na kimi de Atatürk Meydanı’na çıkan yaşlılar uzun süreden beri sokağa çıkmadıklarını belirterek uygulamanın güzel olduğunu söylediler.


Yaşlılardan bazıları yasak süresince hiç dışarı çıkmadıklarını, ilk kez sokağa çıktıklarını söyledi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçede görev yapan polis ekipleri çıkışlarına izin verilen yaşlıları sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri için ikaz etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı