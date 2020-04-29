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Aktüel

Çorlu TSO’dan sağlık çalışanlarına destek

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını (COVID-19) ile mücadele kapsamında çalışma yürüten Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) bu mücadelede en fazla mesai harcayan meslek gruplarından biri olan sağlık çalışanlarına da destek verdi.

2020-04-29 11:38:47 -
Çorlu TSO’dan sağlık çalışanlarına destek

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını (COVID-19) ile mücadele kapsamında çalışma yürüten Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) bu mücadelede en fazla mesai harcayan meslek gruplarından biri olan sağlık çalışanlarına da destek verdi.


Çorlu’da faaliyet gösteren tüm hastanelerdeki sağlık çalışanları için yüz koruyucu vizör sipelik tedarik eden Çorlu TSO bu malzemeleri sağlık çalışanlarına ulaştırdı. Çorlu TSO daha önce de 10 üzeri kişi çalışan oda üyesi iş yerlerinde çalışan personel için maske dağıtımı gerçekleştirmişti.

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