Corendon Alanyaspor’da Kasımpaşa mesaisi başladı

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, lig takviminin 30. haftasında deplasmanda oynayacağı kritik Kasımpaşa maçı için hazırlık sürecini başlattı. Turuncu-yeşilli futbolcular, Teknik Direktör Joao Pereira koordinesinde kulüp tesislerinde bir araya gelerek haftanın ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Futbolcuların moralinin yüksek olduğu gözlenen idman, dinamik ısınma hareketleriyle start aldı.

Hazırlıkların ilk aşamasında pas organizasyonları üzerinde duran takım, antrenmanın ana bölümünde ise taktiksel varyasyonların denendiği turnuva maçları yaptı. Kasımpaşa deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefleyen Alanya temsilcisi, taktiksel hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenman programı ile devam edecek. Profesyonel kadro, maç gününe kadar teknik ekip yönetiminde kondisyon ve strateji çalışmalarını sürdürerek galibiyete odaklanacak.