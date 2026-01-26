Corendon Alanyaspor maçı sonrası Çaykur Rizespor'dan sert açıklama: Türk futbolu için kara gece

Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın hakemi Halil Umut Meler'e ve VAR hakemi Onur Özütoprak'a tepki gösterdi.

Rizespor, 6. dakikada 10 kişi kalmış, ardından 62. dakikada bulduğu gol 66. dakikada VAR uyarısıyla iptal edilmişti.

Karadeniz ekibinin açıklamasında, "Geldiğimiz noktada en belirgin duygumuz öfke, sonrası hayal kırıklığı. Kendi hayal dünyalarında Çaykur Rizespor'a bedel ödetmeye kararlı güruh; yumuşak başlı olduğumuzu zannediyorsanız bu hayatınızın yanılgısı olur." denildi.

İşte Rizespor'un açıklaması:

"TÜRK FUTBOLU İÇİN BİR KARA GECE DAHA YAŞANDI.

Senaryo yine aynı;

Çaykur Rizespor üzerinden hesap sorma hadsizliği...

6. dakikada eşine rastlanmayan bir kırmızı kart kararı; üstelik maçın ilk faul pozisyonunu, bir atlet hızıyla kırmızıya dönüştürme operasyonu.

66. dakikada bulduğumuz gole en az Alanyasporlular kadar üzülen maçın orta hakemi yetmezmiş gibi, bu kez VAR hakemi Onur Özütoprak devreye giriyor ve "nasılsa gereğini yapar" diye düşünüp, maçın kalitesini yerle bir ederek orta hakemi VAR'a davet ediyor.

SONRASI MALUM!

Sadece Rizespor camiası değil, spor kamuoyu da şaşkın. Telefonlarda en çok yazılan cümle: "Yine Çaykur Rizespor'a operasyon çekildi." Geldiğimiz noktada en belirgin duygumuz öfke, sonrası hayal kırıklığı.

Kendi hayal dünyalarında Çaykur Rizespor'a bedel ödetmeye kararlı güruh; yumuşak başlı olduğumuzu zannediyorsanız bu hayatınızın yanılgısı olur.

Gün gelir hesap döner...

Fatih BAKOĞLU

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı"