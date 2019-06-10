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Corendon Airlines, İzmir uçuşlarına başladı

İzmir-Almanya arası direkt uçuşlara başlayan Corendon Airlines, bu hattaki ilk uçuşunu Münih’ten İzmir’e gerçekleştirdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:49
Corendon Airlines, İzmir uçuşlarına başladı

İzmir-Almanya arası direkt uçuşlara başlayan Corendon Airlines, bu hattaki ilk uçuşunu Münih’ten İzmir’e gerçekleştirdi. Adnan Menderes Havalimanı’na inen Corendon uçağı su takıyla ıslatılarak karşılandı.


Corendon Airlines, İzmir-Avrupa arasında gerçekleştirdiği direkt uçuşlara 1 Haziran itibariyle başladı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Almanya’nın Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Münih, Münster, Stuttgart veMaastricht/Aachen şehirlerine direkt uçuşlara başlayan Corendon Airlines, ilk uçuşunu Münih’ten İzmir’e gerçekleştirdi. CAI 3502uçuş koduyla gerçekleştirilen ilk uçuş için İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda özel bir tören düzenlendi. Meydana inen Corendon uçağı su takıyla ıslatılarak karşılandı. Corendon kabin ekibi ise yolculara çiçek ve çikolata hediye etti.


Corendon Airlines Yer İşletme Direktörü Atılay Batu, "Corendon Airlines olarak ilk kez bir uçağımızı base ettiğimiz İzmir’e Avrupa’nın 9 şehrinden direkt uçuşlarımıza başladık. Sezonluk değil, 12 ay olarak planladığımız İzmir uçuşlarımızda hedefimiz destinasyon sayısını ve uçuş frekansını artırarak devam etmek" ifadelerinde bulundu.


TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı ise "Ege bölgesinin dünyaya açılan ana kapısı İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda Corendon Havayolları’nın ilk uçuşunu karşılamaktan büyük mutluluk duyduk. Corendon’un Almanya’nın dokuz şehrinden gerçekleştireceği ve 12 aya yayılacak uçuşlar İzmir’e önemli bir katkı sağlayacak. Tüm paydaşlarımızla birlikte İzmir’in sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtmak ve daha fazla insanla paylaşmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



Corendon Airlines’ın İzmir’den gerçekleştireceği direkt uçuşlar şu şekilde:


"Köln: Salı, Cuma, Pazar


Düsseldorf: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi


Frankfurt: Salı, Cuma


Hamburg: Çarşamba, Pazar


Hannover: Perşembe, Cuma


Münih: Pazartesi, Cumartesi


Münster: Salı


Stuttgart: Salı, Cuma


Maastricht/Aachen: Perşembe, Pazar".

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:49
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