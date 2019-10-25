Çöp şiş nedir? Çöp şiş nasıl yapılır? Çöp şiş tarifi malzemeleri

Klasik tariflerin dışına çıkıp evde çöp şiş yapmaya ne dersiniz? Yemeğe adını veren şişler, sulak alanlarda ve göl kenarlarında yetişen kamışlardan elde ediliyor. İzmir'de de bu şişlere "kargı" denir. Bu kargılardan kesilen 15 - 20 santimlik ince çubuklara dizilen çok küçük doğranmış etlerin ve kuyruk yağının, odun kömürü ateşinde pişirilmesi ile hazırlanan yemeğe ise çöp şiş denir. Peki, çöp şiş nasıl yapılır? İşte çöp şiş tarifi ve malzemeleri...

Malzemeler

200 gram bonfile

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Çöp şiş nasıl yapılır?

Bonfileleri küçük kuşbaşı şeklinde doğrayın.

Baharat ve zeytinyağını bir kasede karıştırıp doğradığınız etlerle birlikte harmanlayın.

Şişlerde aralık kalmayacak ve yarısına gelecek şekilde etleri dizin.

Tavanızı ocağa alıp iyice ısıtın.

Şişleri tavaya koyun ve her tarafı eşit olacak şekilde pişirin.