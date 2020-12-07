Çöp şiş hangi etten yapılır? Çöp şiş tarifi, malzemeleri, yapılışı

Yemeğe adını veren şişler, sulak alanlarda ve göl kenarlarında yetişen kamışlardan elde edilir. Mükemmel bir çöp şiş yapmanın püf noktası nedir? Çöp şiş nasıl yapılır?

Çöp şiş hangi etten yapılır?

Tavuğun göğüs kısmı, dana bonfile ve dana ciğeri kullanılarak çeşitli çöp şişler elde edebilirsiniz. Kullanacağınız baharatlar da oldukça önemlidir. Ete tat veren kekik, kimyon ve karabiber olmadan hazırlanmış bir et yemeği veya kebap düşünülemez.

Çöp şiş tarifi

Malzemeler:

200 gram bonfile

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Kekik

Biberiye

Karabiber

Kırmızı biber

Kimyon

Çöp şiş yapılışı

Bonfileleri küçük kuşbaşı şeklinde doğrayın.

Marinasyon için olan malzemeleri karıştırıp etleri sosun içine alın.

1-2 saat sosta beklettiğiniz malzemelerin sosunu süzün.

Etleri şişe aralık kalmayacak şekilde dizin. Etler şişin yarısını geçmemeli.

Döküm veya ızgara tavayı iyice ısıtıp şişleri tavaya alın.

Etlerin her tarafını iyice pişirip soğutmadan servis edin.

Çöp şiş yapımının püf noktası

Lezzetli et yemeklerinde önemli bir püf nokta eti birkaç saat öncesinden marine etmektir.Marine etmek ne demektir. Yemek yapmaya yeni başlayanlar için kısaca anlatalım .bir eti marine etmek çeşitli baharatları zeytinyağı ve sosları bir araya getirerek tavuğu bu sos içerisinde buzdolabında bekletmektir Böylece et hem baharatlarla lezzetlenecek hem de kolay pişecektir.