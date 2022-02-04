  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Çöp değil sanat eseri
Kültür - Sanat

Çöp değil sanat eseri

Altındağlı gençler atık materyalleri sanat eserine dönüştürdü.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 10:49:00 -
Çöp değil sanat eseri

“Çöp değil sanat” diyen Altındağlı gençler, muhteşem bir sergiye imza attı. Gültepe Gençlik Merkezi üyeleri, atık materyalleri değerlendirerek, ortaya her biri birbirinden ilginç sanat eserleri ortaya çıkardı. Gençlerin geri dönüşüm sergisine Başkan Asım Balcı da katıldı.  Pek çok kişinin "çöp" diyerek attığı ya da önemsemediği ürünleri sanat eserine dönüştüren Altındağlı gençleri tebrik eden Başkan Balcı “Gençlerimiz burada aldıkları eğitim ve kazandıkları bilinçle, hem geri dönüşüme katkıda bulunuyor hem de daha az atık üreterek doğayı koruyor. Çocuklarımızın her biri bu konunun öneminin farkında ve ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyor. Hepsiyle gurur duyuyorum. Ellerine kollarına sağlık...” dedi.

“Örnek olmalı…”

Gençlerin ortaya çıkardığı ürünlerin her birinin adeta sanat eseri olduğunu söyleyen Başkan Balcı "Sergiyi yakından görme fırsatı buldum. Gerçekten çok güzeller... Bir şeyi çöpe atmadan önce iyice düşünmek lazım, bunu nasıl değerlendirebilirim diye... Altındağlı gençler gerçekten iyi düşünmüş, çok başarılı bir şekilde değerlendirmiş. Herkese örnek olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay