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Siyaset

Çöp CHP geri geldi! Sıra işçiye gelince maaş bile yok

CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin mağdur ettiği işçiler, bankalara ve ev sahiplerine borçlandıklarını, evlerine gelen icralar dolayısıyla zor durumlara düştüklerini ifade ettiler.

2019-11-01 09:50:00 -
Çöp CHP geri geldi! Sıra işçiye gelince maaş bile yok

İsrafa milyonlar akıtan CHP’nin yönetimde olduğu Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri işçileri, ücretlerini tam ve zamanında alabilmek, ayrıca işten atılan sendika üyesi arkadaşlarının geri alınması için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Çöp CHP geri geldi

Ataşehir Barbaros Mahallesi’ndeki Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde toplanan işçiler, 24 saatlik iş bırakma eylemi düzenledi, çöp toplamaya çıkmadı. Çeşitli birimlerde çalışan işçilerin de destek verdiği iş bırakma eylemiyle ilgili açıklama yapan DİSK Genel İŞ Sendikası Anadolu Yakası 1. Nolu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, şunları dile getirdi:

Alın terimizin hakkı

“Bugünkü iş bırakmamız ücretleri zamanında ve tam alamamaktan kaynaklı. İşçi arkadaşlarımız ücretlerini tam alamadıkları için bankalara ev sahiplerine borçlanıyorlar evlerine icra geliyor. Zor duruma düşüyorlar. Bizim derdimiz Ataşehir’i zora sokmak değil. Alnımızın akıyla bu taleplerimizin karşılanmasını en doğal hakkımız. Umarım olumlu bir cevap verilir, biz de işimize devam ederiz.”

 

 

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Yorumlar

tatar ramazan

daha beter olun ahmaklar imamoğlu herşey güzel olacak diyordu da anlamadınızmı ben sizin taa geçmişinizi şey edecem diyordu boş bir balon olduğu çıktı meydana eee ne demişler akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş onu oy vermeden önce düşünecektiniz yahu bu zamana kadar hiç memlekete sol partilerden bir hayır geldimi beter olun
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Emine Altin

Rahatlik batarsa bunu hakedersin
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