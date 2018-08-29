Comolli'den transfer açıklaması: Hala aktifiz

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli kulübün transfer gündemini değerlendirdi.

Ülker Stadı'nda yeni transferler Diego Reyes ve Michael Frey'in imza töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Comolli iyi bir transfer dönemi geçirdiklerini belirterek, "Uzun zamandır istediğimiz oyuncuları takıma kattık. İki önemli oyuncuyu da sattık. O yüzden transfer döneminde hala aktifiz. Transferdeki performansımın cevabını iki sene sonra verebilirim. Yapılan transferleri bir gün sonra değerlendiremezsiniz. Gelişmelerine uzun vadede bakabilirsiniz. Bazı transfer dönemlerinde bilinmeyen oyuncuları aldım ama sonra dünya yıldızı oldular." şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli kulüpte 2-3 pozisyon için çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekleyen Comolli, "Çok öncesinden hedeflediğimiz, takıma katmak istediğimiz 7 oyuncuyu aldık. Transfer dönemi devam ediyor. Giuliano ve Josef gibi iki önemli oyuncuyu gönderdik. Halen 2-3 pozisyon için çalışmalarımız devam ediyor. Sol ayaklı futbolcu ihtiyacımız vardı ve Ayew'i getirdik. Sol ayaklı olarak Hasan Ali ve İsmail Köybaşı var. Sol ayaklı oyuncular getirmek hedeflerimiz arasında. Olursa iyi olur ama bir zorunluluk da değil. Diego Reyes'in en büyük avantajı sağ ve sol stoper olarak oynayabilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

"TRANSFERLERİMİZİN HİÇBİRİ SON ANDA ALINAN İSİMLER DEĞİL"

Yaptıkları transferlerin hiçbirinin son dakika transferi olmadığını vurgulayan Fransız futbol adamı, "Transferde kendi kurallarımız var. Oyuncuları istediğiniz kadar izleyin ama müsait değillerse, getiremezseniz anlamı yoktur. Bizim şimdiye kadar yapmış olduğumuz transferler keşfe, scouta, aylarca maç izlemeye dayanıyor. Transferlerimizin hiçbiri son anda alınan isimler değil. Oyuncuyu istersiniz, bulursunuz ama anlaşmak zaman alır. Diego Reyes almak istediğimiz bir stoperdi. Diego'yu çok isteyen vardı, o yüzden buraya getirmemiz haftalar sürdü." ifadelerini kullandı.

"HEDEFLEDİĞİMİZ 7 OYUNCUYU TAKIMA KATTIK"

Taraftarların transferlerin geciktiği yönündeki eleştirilerine cevap veren tecrübeli futbol adamı şunları kaydetti:

"Transferdeki zamanlama bizden kaynaklanmıyor. Almak isteyen, satmak isteyen ve oyuncu olmak üzere bir transferde üç taraf var. Satmak zorunda olan kulüp işimizi kolaylaştırmıyor. İstediğimiz oyuncular çok teklif alan isimler. O yüzden gecikmeler yaşandı. Giuliano ve Josef'i geç zamanda sattığımız için bir rötar söz konusu oldu. İsteğimiz, Slimani'nin ilk Benfica maçında oynamasıydı ama Leicester Kulübü bırakmadı. O yüzden ilk maçta oynatamadık. İstediğimiz, hedeflediğimiz 7 oyuncuyu takıma kattık. Bence olumlu bir transfer dönemi geçiriyoruz. Benfica maçlarına bakarsak tutku, arzu ve takım ruhunu yansıttık. Mağlubiyeti santrfora bağlamamak gerekiyor."

COMOLLI'DEN COCU İLE GERGİNLİK İDDİALARINA CEVAP

Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü Phillip Cocu ile gerginlik yaşadığı iddialarını da cevaplayan Comolli bu haberlerin yalan olduğunun altını çizerek, "Bu haberler doğru değil. Uyumlu çalışıyoruz. Kendisiyle günde iki defa birebir görüşüyoruz, aramızda saygıya dayanan bir ilişki var. Böylesine bir hocayla çalıştığım için çok mutluyum." dedi.

HARUN VE FABIAN HAKKINDA AÇIKLAMA

Comolli, Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin ile ilgilenip ilgilenmediklerine yönelik bir soruyu "Spekülasyonlara cevap vermiyorum." diye yanıtladı.

Sarı-lacivertli kulübün son anda vazgeçtiği Marco Fabian ile ilgili de açıklama yapan Comolli, "Transfer döneminde görüştüğünüz andan imzayı atana kadar belli adımlar vardır. Fabian transferinde kulübün çıkarları nedeniyle belli bir noktada durma kararı aldık." şeklinde görüş belirtti.

Giuliano ve Josef'in satışıyla ekonomik olarak bir rahatlık yaşadıklarına değinen Comolli, "Fenerbahçe ile UEFA arasında imzalanan katı kurallara dayalı bir anlaşma var. Buna uymak zorundayız. İki oyuncunun satışı esneklik sağladı ama UEFA'nın şart koştuğu kurallar var." diye konuştu.