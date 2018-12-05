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Comolli'den "Koeman" açıklaması

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli:"(Koeman'la ilgili) Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an durumunda herhangi bir değişiklik yok"- "Taraftarımız mutsuz olmakta haklı. Taraftarı mutlu etmek için maç kazanmalıyız.

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:50
Comolli'den "Koeman" açıklaması


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, futbol takımını çalıştıran Erwin Koeman'la ilgili, "Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an durumunda herhangi bir değişiklik yok." dedi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Comolli, teknik sorumlu Koeman'la ilgili sorulara kısa bir cevap verdi.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü, 15 Kasım'da FB TV'ye yaptığı "Erwin Koeman ile çok net bir şekilde konuştuk. Takımı yönetmesini istediğimiz kişinin kendisi olduğunu, doğru kişinin şu anda o olduğunu söyledik." açıklamasını hatırlatarak, "Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an durumunda herhangi bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.


- "Taraftarımız mutsuz olmakta haklı"


Comolli, Fenerbahçe'nin şu an ligde 15. sırada olduğunun hatırlatılması üzerine, taraftarlarla ilgili şöyle konuştu:

"Taraftarımız mutsuz olmakta haklı. Taraftarı mutlu etmek için maç kazanmalıyız. Taraftarın mutsuz olduğunu biliyoruz. Biz, onları mutlu etmek için çalışıyoruz ancak maç kazanmamız lazım. Çözüm bu."

Comolli, devre arası kampıyla ilgili de karar vermediklerini aktararak, başka ülkelerde de kampı yapabileceklerini aktardı.

Kadro dışı kalan futbolcularla da ilgili gelen soruya Comolli, "Kadro dışılarla ilgili bir değişiklik yok. Şu an onlardan da bize karşı bir adım yok." cevabını verdi.

Comolli, son iki maçta iki penaltı kurtaran Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'le ilgili de "Süper Lig'deki en iyi kaleci." yorumunu yaptı.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:50
  1. antrenman
  2. Damien Comolli
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. SÜPERLİG

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