Comolli'den İngiltere çıkarması! Yıldız futbolcunun peşinde

Fenerbahçe'nin Moussa Sissoko'yu transfer etmek için Londra'da girişimlerde bulunduğuna yönelik iddialar gündeme geldi.

İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlerde; Tottenham'ın eski futbol direktörü olan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Kuzey Londra kulübüyle Sissoko için görüşmeler yaptığı ifade edildi. Tottenham'ın transfer dönemi bitene kadar Moussa Sissoko için görüşmeleri sürdürme ve kendileri adına kabul edilebilir bir teklif bekledikleri bilgisi verildi.

Fenerbahçe'nin Moussa Sissoko için bu yıl kiralık, gelecek yıl da 'zorunlu' satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğuna vurgu yapıldı.

İki taraf arasındaki görüşmelerin sürdüğü, Comolli'nin Tottenham'ı ikna etmesi halinde Fransız oyuncunun hafta içerisinde İstanbul'a geleceği kaydedildi.

TOULOUSE ALTYAPISINDA YETİŞTİ NEWCASTLE UNİTED'A TRANSFER OLDU

29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko, Toulouse altyapısından yetişti ve bu takımla parladı. Ocak 2013'te 2 milyon Euro bonservis ücretiyle Newcastle United'a transfer olan Sissoko, EURO 2016'da gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi. Tottenham, 35 milyon Euro bonservisle transfer etti. Tottenham'da 82 maça çıkan Moussa Sissoko, 2 gol 9 asistle beklentilerin altında bir performans sergiledi.