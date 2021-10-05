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Kadın - Aile Çölyak hastalarına gıda desteği
Kadın - Aile

Çölyak hastalarına gıda desteği

Yüreğir Belediyesi sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına gıda destek paketi dağıtıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 17:40:00 -
Çölyak hastalarına gıda desteği

Yüreğir Belediyesi sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına gıda destek paketi dağıtıyor.
Piyasada az bulunan ve yüksek fiyatlara satıldığı için çölyak hastalarının almakta güçlük çektiği ürünler, Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce ilçede tespit edilen 60 aileye düzenli olarak dağıtılmaya başladı.
Toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ürettiklerine dikkat çeken Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “İlçemizdeki çölyak hastalığı bulunan hemşehrilerimizin tespitlerini yaptık. Tüketebildikleri glutensiz ürünleri belirledik. Gıda paketlerini hastalarımıza ulaştırmaya başladık. Yüreğir’de ikamet eden çölyak rahatsızlığı bulunan tüm vatandaşlarımız bu hizmetimizden yararlanabilecek” dedi.
Gutensiz gıdalara ulaşımın güç ve ürünlerin de çok pahalı olduğunu ifade ederek, belediyenin yaptığı bu yardımın çok önemli ve hayati olduğunu belirten aileler, Başkan Kocaispir’e teşekkür etti.

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