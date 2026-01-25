  • İSTANBUL
Çölde göğe meydan okuyan dev proje: Bu kule tam 1 kilometre

Pandemi ve siyasi krizler nedeniyle yıllarca duran dünyanın en yüksek binası projesinde çalışmalar hızlandı. 1000 metre yüksekliğe ulaşacak kulede 80 kat tamamlandı, dikey şehir olarak tasarlanan yapı bulutların üzerinde yaşam vaat ediyor…

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde inşa edilen ve tamamlandığında dünyanın ilk 1 kilometre yüksekliğindeki gökdeleni olacak Jeddah Tower’da çalışmalar yeniden hız kazandı. 2013’te temeli atılan ancak pandemi ve bölgesel gelişmeler nedeniyle 2018’de duran dev proje, 2025 itibarıyla tekrar tam kapasiteyle sürdürülüyor. Son verilere göre kulenin 80’den fazla katı şimdiden tamamlandı. Açılış için hedef tarih ise 2028.

Burj Khalifa’nın rekoru tarihe karışıyor

2010’dan bu yana 828 metreyle “dünyanın en yüksek binası” unvanını elinde tutan Dubai’deki Burj Khalifa, yerini yaklaşık 180 metre daha yüksek olacak Jeddah Tower’a bırakacak. Toplam 1.000 metreye ulaşacak yapı, yüksekliğiyle Everest Dağı’nın zirvesine giden mesafenin yaklaşık dokuzda birine denk geliyor. Kule, bulut katmanlarının üzerine çıkan ve insanların oksijen desteği olmadan yaşayabileceği ilk yapı olarak da tarihe geçmeye hazırlanıyor.

 

Dikey şehir konseptiyle tasarlandı

Yaklaşık 1,2 milyar dolarlık maliyetle hayata geçirilen proje yalnızca bir gökdelen değil, adeta “dikey bir şehir” olarak planlandı. İçerisinde lüks otel, rezidanslar, ofisler ve dünyanın en yüksek seyir teraslarından biri yer alacak. Ziyaretçileri zirveye taşımak için 59 asansör ve 12 yürüyen merdivenden oluşan son derece karmaşık bir ulaşım sistemi kurulacak. Tasarım ise Burj Khalifa’nın da mimarı olan dünyaca ünlü Adrian Smith imzasını taşıyor.

Tamamlandığında Jeddah Tower, sadece yüksekliğiyle değil, mühendislik ve yaşam konseptiyle de modern mimarinin sınırlarını yeniden tanımlayacak.

